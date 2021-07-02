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"Яндекс" монетизировал свои инвестиции в SPAC на $50 млн

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" в апреле-июне сократил участие в специально созданных для M&A компаниях (special purpose acquisition company, SPAC), выручив от продажи $49,8 млн, говорится в отчете компании за I квартал.

Яндекс принял участие в IPO нескольких SPAC в I квартале 2021 года, инвестировав в компании $131,2 млн.

Экономика"Яндекс" поучаствовал в IPO нескольких SPAC, вложив около $130 млнЧитать подробнее

Компания не раскрывала, в какие именно SPAC вкладывала средства.

Сделки с использованием SPAC, когда на бирже размещаются компании без активов, которые затем используют привлеченные средства для приобретения частных бизнесов, в последнее время переживают настоящий бум. Он не обошел стороной и российский бизнес.

Так, владелец телевизионного холдинга ЮТВ, экс-глава "Мегафона" Иван Таврин вывел на биржу Nasdaq сразу три своих SPAC - Kismet Acquisition One, Kismet Acquisition Two, Kismet Acquisition Three.

Основная цель спецкомпаний заключается в привлечении средств для слияния или покупки активов в определенных отраслях. Если SPAC не удается осуществить приобретение, она возвращает деньги инвесторам. Одна из компаний Таврина уже объявила о договоренностях по объединению активов с компанией-разработчиком игр Nexters. Nexters был оценен в $1,9 млрд. Объединенная компания будет торговаться на Nasdaq. Предполагается, что владельцы Nexters сохранят около 80% в объединенной компании, остальные 20% получат владельцы Kismet Acquisition One.

Яндекс

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