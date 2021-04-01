"Яндекс" поучаствовал в IPO нескольких SPAC, вложив около $130 млн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс", сформировавший гигантскую по меркам IT-индустрии подушку ликвидности, инвестировал часть накопленных средств неожиданным для рынка способом - не в свои, а в чужие проекты, поучаствовав в популярных ныне сделках со SPAC.

Как сообщил "Яндекс" в годовом отчете, опубликованном в четверг, в январе-марте 2021 года он принял участие в IPO нескольких специально созданных для M&A компаний (special purpose acquisition company, SPAC), инвестировав в них $131,2 млн.

Пресс-служба "Яндекса" отказалась комментировать, в какие именно SPAC вложилась компания.

Как следует из отчета, небольшую часть инвестиций "Яндекс" уже монетизировал, продав акции SPAC на $6,1 млн.

Сделки с использованием SPAC, когда на бирже размещаются компании без активов, которые затем используют привлеченные средства для приобретения частных бизнесов, в последнее время переживают настоящий бум. Он не обошел стороной и российский бизнес.

Так, владелец телевизионного холдинга ЮТВ, экс-глава "Мегафона" Иван Таврин вывел на биржу Nasdaq сразу три своих SPAC - Kismet Acquisition One, Kismet Acquisition Two, Kismet Acquisition Three.

Основная цель спецкомпаний заключается в привлечении средств для слияния или покупки активов в определенных отраслях. Если SPAC не удается осуществить приобретение, она возвращает деньги инвесторам. Одна из компаний Таврина уже объявила о договоренностях по объединению активов с компанией-разработчиком игр Nexters. Nexters был оценен в $1,9 млрд. Объединенная компания будет торговаться на Nasdaq. Предполагается, что владельцы Nexters сохранят около 80% в объединенной компании, остальные 20% получат владельцы Kismet Acquisition One.

Через слияние со SPAC приобрел статус публичной компании с листингом на Nasdaq и стартап по производству электромобилей Arrival, принадлежащий экс-замминистра связи и бывшему главе Yota Денису Свердлову. Рыночная капитализация Arrival по итогам IPO составила более $13,5 млрд.