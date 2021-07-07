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Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов в среду

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне возобновившей укрепление нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,21-74,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,3675 руб./$1 (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,9525 руб./EUR1 (-7,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,52 коп. к уровню закрытия 6 июля, до 80,48 руб.

Доллар при этом оказался на 1,1 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 94,91 коп. выше официального курса.

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