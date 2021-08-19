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"АвтоВАЗ" отказался от плана ввести 9-часовые смены осенью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" отменил план ввести 9-часовые смены для производственных подразделений, предложенный в связи с увеличением производственного плана на период с 6 сентября по 5 декабря 2021 года. Об этом сообщил профсоюз предприятия.

В соответствии с приказом N430 от 18 августа 2021 года "О работе с 6 сентября 2021 года" производственные линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), с учетом обеденного перерыва, будут работать в дневные и вечерние смены с 07:00 до 15:45 и с 15:45 до 00:15 соответственно, производственная линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) будет работать в дневные смены с 07:00 до 15:45.

Весной и летом "АвтоВАЗ" вводил вынужденные простои и сокращал график из-за нехватки комплектующих. Компенсировать эти паузы предприятие собиралось за счет введения шестидневных рабочих недель, однако их не смогли ввести из-за дефицита электрокомпонентов.

Удлинить смены осенью компания хотела в связи с необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план и с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка.

Однако на этой неделе, после трехнедельного корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" снова ограничил производство на отдельных линиях.

С 23 по 27 августа из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов Bosсh "АвтоВАЗ" приостановит все три линии по производству автомобилей в Тольятти.

АвтоВАЗ Самара Тольятти Bosch

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