Квартальная выручка "Мегафона" по МСФО выросла на 7,1%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале выручка "Мегафона" по МСФО выросла на 7,1% в годовом измерении, до 84,13 млрд рублей.

Показатель OIBDA в апреле-июне составил 37,63 млрд рублей, увеличившись на 5,6%. Рентабельность по OIBDA сократилась на 0,7 п.п. - до 44,7%. "Основными факторами, оказавшими влияние на рентабельность, стали увеличение затрат на рекламу после сокращения в прошлом году в период пандемии и низкой активности потребителей, а также рост низкомаржинальных продаж", - объяснила компания.

Сервисная выручка увеличилась на 4,5% - до 76,63 млрд рублей. Основными драйверами роста стали выручка от передачи данных, контент-услуг и цифровых услуг. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров возросла на 44,6% - до 7,5 млрд рублей, в том числе, благодаря росту спроса на более дорогие смартфоны.

Чистая прибыль возросла в 3,2 раза - до 12,68 млрд рублей за счет эффективного управления затратами, снижения долговой нагрузки и успешного хеджирования валютных обязательств.

Капзатраты во втором квартале составили 13,73 млрд рублей, увеличившись на 4,6%. Чистый долг сократился за квартал на 4,4 млрд рублей - до 301,9 млрд рублей.

Абонентская база "Мегафона" в России выросла в годовом исчислении на 2,1% и составила 72 млн пользователей (с применением новой методики учета).

"Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет компании более эффективно использовать номерную емкость", - уточнил оператор.

По итогам второго квартала общее количество базовых станций "Мегафона" превысило 199 600. При этом число базовых станций стандарта 4G/LTE выросло на 17,5% (компания не уточняет их количества).