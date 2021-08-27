ЦБ пояснил, при каких условиях дети могут открывать счета в банках

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Банки должны учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, говорится в информационном письме Банка России.

Также в письме ЦБ РФ отмечается, что законные представители ребенка вправе получать информацию как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях.

По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно. Заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя, поясняется в сообщении регулятора.