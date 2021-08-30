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Выдача ипотечных кредитов в РФ в июле упала на 21%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банки РФ в июле 2021 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 433,077 млрд рублей, что на 20,6% меньше, чем в июне (545,1 млрд рублей), ипотечные заемщики получили минимальный с февраля объем кредитов (тогда были выданы 403,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Количество предоставленных кредитов в июле снизилось по сравнению с июнем на 15,3% (151,4 тыс. против 178,7 тыс.).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в июле выросла до 7,67% после обновления в июне абсолютного минимума (7,07%). Июньская ставка стала минимальной с апреля 2020 года (тогда она составила 8,32%).

Средний размер одного ипотечного кредита в июле снизился по сравнению с июнем на 6,2% - до 2,860 млн рублей. В июне этот показатель впервые превысил 3-миллионный рубеж, повысившись до 3,050 млн рублей.

Годовые темпы роста размера среднего кредита в июле упали до 15,4% с 28,6% в июне.

Средневзвешенный срок кредитования, который в мае впервые превысил 20-летний срок, а в июне увеличился до 243,9 месяца, в июле снизился на месяц, до 242,9 месяца.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в январе-июле 2021 года, составил 3 трлн 126,8 млрд рублей, что на 73,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года (1 трлн 802,1 млрд рублей).

При этом количество предоставленных за первые семь месяцев текущего года кредитов увеличилось по сравнению с январем-июлем прошлого года на 45,7% (1 млн 88,2 тыс. против 747,1 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов в январе-июле 2021 года увеличился на 1 трлн 489,4 млрд рублей, или на 16%, до 10 трлн 780,1 млрд рублей. Его годовые темпы роста на 1 августа составили 32,6%.

ЦБ РФ

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