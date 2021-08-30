Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Производители мельчайших и критически важных компонентов для сборки современной электроники – многослойных керамических конденсаторов (MLCC) – приостанавливают производство на своих заводах на фоне вспышки заболеваемости COVID-19 в Южной Азии, пишет The Wall Street Journal.

Японская Murata Manufacturing Co., один из крупнейших производителей MLCC, приостановила производство на своем главном заводе в Фукуи в центральной Японии на протяжении последней недели августа из-за 98 выявленных случаев заболевания коронавирусом среди рабочих. Представитель компании сообщил, что Murata увеличила производство на других заводах.

Другой крупный японский производитель MLCC Taiyo Yuden Co. также ранее в этом месяце сообщил о сокращении производства на заводах в Малайзии из-за роста заболеваемости среди рабочих. Заводы компании в этой стране теперь работают только на 80-85% от полной мощности из-за сокращения числа рабочих до 60%. Это соответствует новым антиковидным требованиям правительства Малайзии, сообщает тайваньская исследовательская фирма TrendForce.

По словам аналитика TrendForce Фореста Чена, Taiyo Yuden требуется на 5-10 дней больше обычных 45-55 дней на поставку продукции своим клиентам, так как в новых условиях компании нужно искать привитых от коронавируса водителей грузовиков и иметь дело с большим количеством документации на доставку продукции авиатранспортом.

MLCC представляют собой мельчайшие компоненты, сделанные из керамики, из которой также делаются обычные вазы или горшки. Внутри MLCC расположено несколько слоев проводящих ток материалов вперемешку с керамическими пластами, выполняющими роль диэлектрика. Эти компоненты в электроприборах используются для накопления электроэнергии. В современных смартфонах используется более 1000 MLCC, а в электромобилях - более 10 тыс.

Главным образом MLCC производятся в Южной Корее, Японии, Китае, Тайване и в странах Южной Азии (в Малайзии и на Филиппинах), которые столкнулись с резким ростом заболеваемости COVID-19 в последнее время.

Аналитики, однако, не спешат заявлять о наличии дефицита MLCC, поскольку на рынке присутствует большое количество производителей этой продукции. Существует большая вероятность того, что невидимая рука рынка выровняет спрос и предложение, отмечает WSJ. Тайваньский производитель MLCC, заводы которого расположены в Китае и Тайване, где уровень заболеваемости остается низким, уже увеличил производство и готов принимать дополнительные заказы, отметил представитель компании.