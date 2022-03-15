Дальневосточные ученые открыли биомолекулу, полезную для диагностики онкозаболеваний

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН открыли биомолекулу, которая в перспективе может помочь при диагностике онкологических заболеваний и последующей терапии, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"Молекула выделена из гемолимфы морского моллюска Modiolus kurilensis и способна взаимодействовать с некоторыми типами опухолевых клеток, различая их. Ученые заявляют, что она перспективна не только с точки зрения диагностики, но и адресной доставки лекарств к злокачественным клеткам", - говорится в сообщении.

Биомолекула, открытая учеными, является белком, распознающим углеводы, и обладает иммунными функциями. Первые результаты ее изучения показали, что она избирательно воздействует и эффективно подавляет рост опухолей. Ученый, научной сотрудник Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Андрей Гринченко отметил, что молекула может распознавать тип опухоли, так как каждая из них отличается углеводным профилем клеточной поверхности. Однако для эффективной борьбы с болезнью под каждый случай нужно будет подбирать индивидуальный состав лекарств и стратегию лечения.

В Институте наук о жизни и биомедицины ДВФУ добавили, что благодаря молекуле может повыситься эффективность назначаемых лекарств. Кроме того, открытие в будущем может помочь в решении проблемы токсичности препаратов для обычных здоровых клеток. Биомолекула в теории способна снизить побочные эффекты от химиотерапии.

Специалисты ДВФУ изучают и совершают открытия в персонифицированной медицине в рамках программы "Приоритет 2030". Ученые ищут новые методы лечения и диагностики социально значимых болезней, в том числе и онкологии, а также работают над персональными программами сохранения здоровья и долголетия.