Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании ВЭФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет очное участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), а также проведет еще ряд мероприятий на Дальнем Востоке, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Я подтверждаю, что президент примет участие в работе дальневосточного экономического форума. Он примет участие в пленарке очно", - сказал он журналистам в четверг.

При этом Песков заметил, что само пленарное заседание пройдет в смешанном формате. "Президент будет присутствовать очно, но будет и элемент пленарки, связанный с видеоконференцией", - пояснил он.

Он также отметил, что, так как сам форум состоит из большого количества панельных дискуссий, "рассматривается возможность проведения встречи (Путина - ИФ) с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, чтобы они рассказали президенту о том, как они работали и что делали на форуме".

По словам Пескова, это мероприятие пройдет 3 сентября непосредственно перед пленарным заседанием, "чтобы, идя на пленарку, президент получил полную картину тех вопросов, которые обсуждались на форуме".

Он отметил, что "в настоящий момент готовится выступление президента на форуме, которое потом уже в окончательном виде будет доработано самим главой государства".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин проведет традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Ему будет представлена интерактивная презентация развития Дальнего Востока. Результатов много, действительно, регион развивается все более упорядоченно: успешные практики ТОРов (территория опережающего развития - ИФ), других инструментов развития - все это будет в очередной раз докладываться президенту", - пояснил он.

Кроме того, Путин посетит 1 сентября всероссийский детский центр "Океан".

"Пребывание президента на Дальнем Востоке начнется 1 сентября, и поэтому со школьниками, детишками 1 сентября, в День знаний президент пообщается", - сказал Песков.

По его словам, "будут также другие мероприятия, которые сейчас прорабатываются".

VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

ВЭФ проводят ежегодно с 2015 года. Его основная задача - наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.