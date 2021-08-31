Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекордные максимумы.

С начала августа индексы Dow и Nasdaq набрали 1,3% и 4% соответственно, S&P 500 вырос на 3%.

Ключевым событием минувшей недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

Пауэлл, выступивший в минувшую пятницу, заявил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году.

При этом он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.

Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

В своем выступлении Пауэлл также отметил, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для мировой экономики.

"С учетом рекордного роста ВВП и прибыли компаний, ускорения инфляции и пика количества заражений новым штаммом коронавируса "дельта" ФРС, вероятно, ощутит более существенную необходимость начать отказ от чрезвычайных стимулирующих мер", - пишет эксперт Morgan Stanley Майк Уилсон.

"Мы ждем более официального сигнала от Федрезерва на сентябрьском заседании FOMC, и, вероятно, рынки тоже его ждут", - отметил он.

Тем временем Административно-бюджетное управление (OMB) при президенте США более чем вдвое подняло прогноз инфляции, поскольку вызванные пандемией COVID-19 перебои в цепочках поставок продолжают оказывать повышательное давление на цены.

Теперь ожидается, что в четвертом квартале потребительские цены в стране увеличатся на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года против майского прогноза в 2%, сообщает The Wall Street Journal.

OMB также улучшило оценку роста ВВП США по итогам текущего года до 7,2% по сравнению с ожидавшимися в мае 5%. Восстановление экономики происходит быстрее прогнозов благодаря масштабной вакцинации населения и возвращению активности к нормальному уровню этим летом.

Трейдеры также следили за новостями по поводу урагана "Ида", который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на нефть на прошлой неделе.

Участники рынка также подводили итоги сезона отчетности за второй квартал. К настоящему времени финансовую отчетность опубликовали 477 компаний из S&P 500.

Выручка свыше 75% крупных американских компаний США во втором квартале превзошла уровень допандемийного 2019 года. Это говорит о том, что многие виды бизнеса смогли адаптироваться к изменившимся из-за COVID-19 условиям, отмечает The Wall Street Journal.

Среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, у 213 выручка оказалась выше показателя за 2019 год после падения в прошлом году. Доходы еще 153 фирм увеличились и в этом году, и в 2020 году. При этом у 101 компании выручка продолжает оставаться ниже, чем в 2019 году. У десяти она упала в 2021 году после роста в прошлом году.

По итогам торгов в понедельник в том числе подорожали акции технологических компаний.

Цена бумаг производителя чипов NVIDIA Corp. увеличилась на 0,2%.

Котировки акций Microsoft Corp. выросли на 1,3%, Apple Inc. - на 3%, Alphabet Inc. - на 0,4%.

Бумаги Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочили на 46,7% после того, как компания объявила о партнерстве с Amazon.com Inc.. Капитализация Amazon увеличилась на 2,15%.

Акции Catalent Inc. подорожали на 0,35%. Крупнейший в мире поставщик решений для фармацевтических и биотехнологических компаний, как ожидается, объявит о покупке американского производителя жевательных и леденцовых витаминов и пищевых добавок Bettera Holdings LLC за $1 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,16% и составляло 35399,84 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,43% - до 4528,79 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 0,90%, составив 15265,89 пункта.