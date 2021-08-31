Рубль утром стабилен к доллару и слабеет к евро

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доллар США почти не меняется, евро умеренно растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,46 - 73,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,4925 руб./$1 (-0,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,8425 руб./EUR1 (+19,25 копеек к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,25 копеек к уровню закрытия 30 августа, до 79,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,19 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,21 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", несимметричное движение рубля к доллару и евро на старте торгов 31 августа обусловлено неоднозначными внешними сигналами. Давление на нацвалюту оказывает перешедшая к снижению нефть. Трейдеры следят за новостями по поводу урагана "Ида", в ожидании которого была приостановлена работа части нефтедобывающих мощностей в США. В понедельник ураган ослаб до первой категории и продолжает двигаться через Луизиану в северном направлении. Также трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

В то же время на мировых рынках преобладают позитивные настроения после пятничного выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, во время которого он подтвердил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году.

При этом Административно-бюджетное управление (OMB) при президенте США более чем вдвое подняло прогноз инфляции, поскольку вызванные пандемией COVID-19 перебои в цепочках поставок продолжают оказывать повышательное давление на цены.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,12 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,85 за баррель, что на 0,52% ниже уровня на закрытие рынка 31 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,5%, китайский CSI300 снижается на 1,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,12%.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекордные максимумы. С начала августа индексы Dow и Nasdaq набрали 1,3% и 4% соответственно, S&P 500 вырос на 3%.

Ключевым событием минувшей недели стало выступление председателя ФРС Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.