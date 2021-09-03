Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф отказался на ВЭФ-2021 комментировать "потенциальные" переговоры с X5 Group об инвестициях в онлайн-бизнес и добавил, что и не знает о них.

"Может быть, какие-то переговоры ведутся, но я сейчас не буду комментировать какие-то потенциальные переговоры. Если что-то будет в этом направлении делаться, и мы придем к каким-то соглашениям - мы это объявим. Сейчас, наверное, это рано объявлять. Я, честно говоря, даже не знаю, о каких переговорах идет речь", - сказал он.

1 сентября "Коммерсантъ" сообщил, что Сбер рассматривает возможность инвестиций в онлайн-бизнес Х5, включающий "Vprok.ru Перекресток" и сервисы экспресс-доставки. Источники газеты сказали, что со стороны Сбера этим вопросом занимается первый зампред правления банка Лев Хасис, который в 2006–2011 годах был гендиректором X5.

По данным источника "Коммерсанта", интерес к онлайн-бизнесу X5 также проявляет "AliExpress Россия".

Х5 - крупнейший игрок на российском рынке e-grocery. Онлайн-бизнес ритейлера включает маркетплейс "Vprok.ru Перекресток" и сервисы экспресс-доставки. Сбербанк владеет сервисом доставки "Сбермаркет", вторым по величине игроком этого рынка.

Ранее представитель компании говорил, что Х5 наряду с IPO онлайн-бизнеса рассматривает вариант стратегического партнерства (и затем, возможно, IPO совместного предприятия).

В июне набсовет Х5 одобрил выделение онлайн-сервисов в отдельную бизнес-единицу. Тогда же компания сообщила, что рассматривает несколько вариантов - как привлечение инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство, так и самостоятельное развитие в рамках Х5.