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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Индекс РТС превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года на фоне укрепления рубля и благоприятной внешней конъюнктуры.

К 14:36 по Москве индекс РТС вырос до 1700,38 пункта (+1%), индекс МосБиржи поднялся до 3944,89 пункта (+0,7%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 73,1 рубля (-0,12 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Интер РАО" (+3,8%), "Русала" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), АФК "Система" (+2%), "Газпрома" (+1,6%), "Роснефти" (+1,1%).

РТС МосБиржа

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