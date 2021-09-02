Фондовые индексы Европы выросли в среду, за исключением рынка Германии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в среду выросли, исключением стал только германский рынок.

Негативное влияние на настроения инвесторов во второй половине дня оказали слабые данные с рынка труда США, сообщает MarketWatch.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тысяч после подъема на 326 тысяч в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тысяч по результатам опроса Trading Economics и 600 тысяч среди респондентов The Wall Street Journal.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,5% и составил 473,12 пункта. В августе он повысился почти на 2%.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,4%, французский CAC 40 - на 1,2%, итальянский FTSE MIB - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 1,6%. При этом германский DAX потерял за день менее 0,1%.

Днем ранее европейские рынки продемонстрировали отрицательную динамику на фоне данных об инфляции в еврозоне. Потребительские цены в августе увеличились на 3% в годовом выражении, что является максимальными темпами роста почти за десятилетие.

Однако в среду вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос в интервью испанской El Confidencial сказал, что экономика стран еврозоны показывает в 2021 году результаты лучше, чем ожидалось. По его словам, это будет отражено в прогнозах, которые планируется опубликовать в ближайшее время.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле опустилась до 7,6% с пересмотренных 7,8% месяцем ранее, сообщило статуправление Европейского союза. Это минимальный уровень с мая 2020 года. Аналитики в среднем также прогнозировали ее снижение до 7,6% с ранее объявленного июньского значения 7,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем розничные продажи в Германии в июле рухнули на 5,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,9%.

Акции одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции Pernod Ricard SA подорожали на 3,7%. Французская компания за 2021 фингод, который завершился 30 июня, увеличила выручку на 9,7%, чистую прибыль - почти в четыре раза. Pernod Ricard по итогам года выплатит дивиденды на допандемийном уровне.

Цена бумаг конкурирующей Diageo выросла на 1,7%.

В число лидеров подъема среди компонентов Stoxx 600 вошли сервисы доставки Just Eat Takeaway.com (+7%) и Delivery Hero SE (+6,2%).

В то же время рыночная стоимость ритейлера Carrefour упала на 5,5%. Agache Group, холдинговая компания французского миллиардера Бернара Арно, объявила о намерении продать оставшийся у нее пакет акций Carrefour. Группа начала выходить из ритейлера в сентябре 2020 года.

Акции WH Smith подешевели на 3,8%. Британский ритейлер сообщил, что прибыль по итогам 2021 фингода, который закончился 31 августа, ожидается ниже прогнозов аналитиков.

В Германии наиболее существенно снизились котировки бумаг производителя шин Continental (-2%), риэлтора Vonovia (-1,5%) и химической BASF (-1,4%).