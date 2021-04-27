Sollers не намерен выплачивать дивиденды за 2020 г. в связи с убытком

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс" на заседании 23 апреля рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 г., говорится в сообщении автопроизводителя.

СД рекомендовал общему собранию акционеров принять такое решение в связи с получением убытка по результатам прошлого года, сообщили в компании.

Последний раз Sollers платил дивиденды по итогам работы в 2013 г. - было выплачено 100,8 млн руб., по 52,52 руб. на акцию.

Автопроизводитель планирует провести годовое собрание акционеров в заочной форме 31 мая. Реестр участников закрывается 6 мая.

В повестку годового собрания в числе прочих включен вопрос об утверждении выплаты вознаграждения членам совета директоров группы в размере $3 млн.

Sollers пока не публиковал отчетность по МСФО за 2020 г.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2020 г., на которое в России пришлись масштабные ограничения против распространения COVID-19, чистый убыток группы Sollers вырос в годовом выражении в 8,9 раза и составил 1,161 млрд руб. При этом прибыль, относимая на неконтролирующую долю, составила 103 млн руб. против убытка 6 млн руб. годом ранее. Выручка составила 23,14 млрд руб. (+53,2% к 2019 г.)

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Sollers в РФ в 2020 г. сократились на 1,9%, до 50,525 тыс. шт. В том числе было реализовано 36,487 тыс. УАЗов (-6%) и 14,038 тыс. LCV Ford Transit (+12%), изготавливаемых на совместном предприятии "Соллерс Форд" в Елабуге.

В пресс-службе Sollers "Интерфаксу" сообщали, что экспорт группы, основой которого является "УАЗ", в 2020 г. упал на 36,6%, до 3,625 тыс. шт.

Sollers объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод", промплощадку "ЗМЗ". Группа имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане.

Основной владелец Sollers - Вадим Швецов, которому принадлежит 73,3% уставного капитала группы через ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс") и еще 0,046% напрямую. В числе миноритариев - гендиректор группы Николай Соболев (0,43%).