Sollers договорился о крупноузловой сборке "УАЗов" в Эфиопии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Ульяновский автозавод" (ООО "УАЗ", основной актив группы Sollers) договорился с африканской Bazra Motors об организации сборочного производства автомобилей "УАЗ" в Эфиопии. Об этом сообщил российский производитель.

Стороны заключили соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания машин "УАЗ" на территории восточноафриканского государства.

В сообщении говорится, что достигнутые договоренности предусматривают организацию сборки автомобилей крупноузловым методом на производственной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара). Помимо всех версий "УАЗ Патриот", "Пикап" и "Профи", с конвейера будут сходить внедорожники "Хантер" и модели классической линейки СГР (старый грузовой ряд; "буханка" - ИФ).

Модельную гамму для эфиопского рынка планируется пополнять модификациями с учетом местной специфики.

Выход предприятия на проектную мощность – 3 тыс. единиц продукции в год – планируется осуществить до конца 2023 года. Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август текущего года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Sollers в РФ в 2020 году сократились на 1,9%, до 50 525 тыс. В том числе было реализовано 36 487 УАЗов (-6%) и 14 038 тыс. LCV Ford Transit (+12%), изготавливаемых на совместном предприятии "Соллерс Форд" в Елабуге. В пресс-службе Sollers "Интерфаксу" сообщали, что экспорт группы, основой которого является "УАЗ", в 2020 году упал на 36,6%, до 3 625 тыс. шт.

За I квартал 2021 года Sollers реализовал в РФ 9 003 машин. (-4%): 5 615 "УАЗов" (-23%) и 3 388 LCV Ford Transit (+62,3%)

Группа Sollers объединяет "УАЗ" и промплощадку "ЗМЗ", имеет в России СП с американской Ford в Татарстане, японской Mazda на Дальнем Востоке и с Isuzu в Ульяновске.

Основной владелец Sollers – Вадим Швецов, которому принадлежит 73,3% уставного капитала группы через ООО "Соллерс Груп" (ранее – ООО "Эрфикс") и еще 0,046% напрямую. В числе миноритариев – гендиректор группы Николай Соболев (0,43%).