"УАЗ" оспорил отказ Роспатента признать общеизвестным товарный знак Patriot

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) 18 мая начнет судебное разбирательство по заявлению ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) о незаконности отказа Роспатента признать общеизвестным обозначение Patriot, следует из картотеки арбитражных дел.

"УАЗ" просит суд признать недействительным решение Роспатента от 9 декабря 2020 года, которым он отказал в удовлетворении заявления автопроизводителя, а также просит обязать Роспатент предоставить правовую охрану товарному знаку Patriot как общеизвестному в РФ в отношении товаров 12-го класса "автомобили".

"УАЗ" выпускает внедорожник UAZ Patriot с 2005 года.

Ранее "УАЗ" уже судился с Роспатентом по поводу товарного знака UAZ. В 2017 году Роспатент отказался признать общеизвестным это обозначение на латинице, "УАЗ" оспорил решение Роспатента в СИП. Суд первой инстанции согласился с Роспатентом, однако кассационная инстанция СИП отменила решение суда первой инстанции и обязала Роспатент повторно рассмотреть заявление автопроизводителя.

Товарный знак UAZ внесен в перечень общеизвестных в декабре 2018 года, при этом товарный знак признается таковым с 2008 года, говорится на сайте Роспатента.

"Ульяновский автомобильный завод" является крупнейшим в России производителем внедорожников и одним из ключевых предприятий группы Sollers.