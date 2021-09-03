РусГидро планирует устанавливать зарядные станции для электрокаров на АЗС Роснефти

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" планирует ежегодно устанавливать до 20 быстрых зарядных станций для электромобилей на АЗС "Роснефти".

Соответствующее соглашение о развитии инфраструктуры для электромобилей компании подписали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Подписи под документом поставили член правления, первый заместитель гендиректора "РусГидро" Роман Бердников и вице-президент по розничному бизнесу "Роснефти" Аврил Конрой.

На текущий момент в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) установлено шесть быстрых зарядных станций (ЭЗС) "РусГидро" на АЗС "Роснефть". Ежегодно планируется устанавливать до 20 быстрых зарядных станций.

Новые ЭЗС, в том числе, будут располагаться на трассе "Москва-Владивосток".

"Это станет важнейшим этапом реализации масштабного проекта "РусГидро" "Шелковый путь", в рамках которого зарядная сеть энергохолдинга соединит столицу России со столицей Приморья. Проект предполагает установку на всей протяженности трассы 80 зарядных станций с максимальным расстоянием между ними не более 150 км", - поясняет "РусГидро".

"Шелковый путь" "РусГидро" пройдет через 18 субъектов РФ.

Одним из основных партнеров энергохолдинга в реализации этого проекта является "Роснефть", имеющая широко развитую сеть автозаправочных комплексов на территории Сибири и Европейской части страны.

Также в рамках подписанного соглашения "РусГидро" и "Роснефть" договорились о совместной разработке адресной программы мест размещения зарядных станций "РусГидро" на АЗС "Роснефти" в последующий период - с 2023 года.

На сегодняшний момент электрозарядная сеть РусГидро насчитывает 48 станций быстрой зарядки для электромобилей в семи субъектах ДФО: Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Магаданская, Амурская и Сахалинская области, Еврейская автономная область.

В планах "РусГидро" на 2021 год расширить сеть до 60 станций.

В 2022 году их количество планируется довести до 150, соединив ключевые города Дальнего Востока.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".