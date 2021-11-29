Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Новак анонсировал скорое подключение банков КНР к проекту "Арктик СПГ 2"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшее время китайские банки должны подписать договоры о финансировании проекта "Арктик СПГ 2", заявил на российско-китайском энергетическом форуме вице-премьер Александр Новак.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. "НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте. TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%. Первую очередь предполагается запустить в 2023 году, вторую - в 2024 году, третью - в 2026 году.

Общий объем внешнего финансирования для проекта "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд планируется в размере около 9,2 млрд евро. Планировалось, что по 30% обеспечат банки России, Китая и Японии с Европой. С российской стороны в проекте участвуют банки ВЭБ, Сбербанк, Газпромбанк и "Открытие".

Александр Новак Арктик СПГ 2 Китай НОВАТЭК TotalEnergies CNPC CNOOC Япония

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8-2,7%

Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

Сечин заявил, что энергокризис показал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы

Новак не увидел необходимости в скоропалительных решениях ОПЕК+ из-за штамма "омикрон"

Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала

Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала

Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

Handelsblatt сообщила о возможном запуске "Северного потока 2" без сертификации

"Уралхим" сообщил о получении контроля над советом директоров "Тольяттиазота"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });