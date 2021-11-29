Новак анонсировал скорое подключение банков КНР к проекту "Арктик СПГ 2"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшее время китайские банки должны подписать договоры о финансировании проекта "Арктик СПГ 2", заявил на российско-китайском энергетическом форуме вице-премьер Александр Новак.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. "НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте. TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%. Первую очередь предполагается запустить в 2023 году, вторую - в 2024 году, третью - в 2026 году.

Общий объем внешнего финансирования для проекта "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд планируется в размере около 9,2 млрд евро. Планировалось, что по 30% обеспечат банки России, Китая и Японии с Европой. С российской стороны в проекте участвуют банки ВЭБ, Сбербанк, Газпромбанк и "Открытие".