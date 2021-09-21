Правительство посоветовало Сбербанку не увлекаться "непрофилем"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает развитие Сбербанком экосистемы для расширения клиентских сервисов, но при этом советует не заниматься непрофильным бизнесом, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Многие говорят, что это непрофиль, не надо заниматься строительством заводов и пароходов. Я согласен, строительством заводов - не надо, но давать сервисы людям, которые являются клиентами, дополнительные сервисы - это как раз оправдывает это направление деятельности. Это для удобства клиентов, значит, соответственно, и привлекательно для расширения клиентской базы", - сказал Силуанов.

"Мы одобрили стратегию (Сбербанка до 2023 года - ИФ), высказались единодушно. Я представитель правительства в набсовете, в правительстве мы такие инициативы и стратегию поддерживаем", - отметил министр.

Он отметил, что многие эксперты обращают внимание на издержки в рамках инвестиций в развитие экосистемы. "Да, но она сейчас находится в начальной стадии развития своего, и дополнительные "дивиденды" мы получим от этого в ближайшие годы. Дело в том, что эта мера позволяет привлекать все больше клиентов для основного вида бизнеса - банковского бизнеса", - подчеркнул Силуанов.

По его словам, бизнес, создаваемый Сбербанком в рамках экосистемы, как раз сопутствует развитию его основного - банковского бизнеса.