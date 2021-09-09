Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько недель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в среду на обеспокоенности распространением штамма "дельта" и возможным негативным влиянием этого на мировую экономику, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,1% и составил 467,87 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,75%, французский CAC 40 - на 0,85%, германский DAX - на 1,5%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 0,75% и 0,6%. Все индексы завершили день на минимальных отметках за последние две-четыре недели.

"Есть ощущение, что некоторые из рыночных прогнозов были слишком оптимистичными, и поэтому может произойти некоторое разочарование в цене акций, если мы не увидим рост ВВП и штамм "дельта" COVID-19 не перестанет доставлять столько проблем", - полагает аналитик лондонского брокера AJ Bell Расс Моулд.

Stoxx 600 с начала текущего года вырос почти на 18%, немного уступая американскому индексу Standard & Poor's 500 (+20%).

Европейские рынки "уже перешли в режим середины цикла и больше не оцениваются как идеальные" с точки зрения инвестиций, несмотря на то, что "значительная ликвидность продолжает толкать их вверх", полагают эксперты Barclays.

Кроме того, трейдеры ожидают заседания Европейского центрального банка, на котором европейские официальные лица примут решение относительно объемов экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Эксперты полагают, что ЕЦБ в четверг может принять решение о сокращении выкупа активов в рамках PEPP до 60 млрд евро в месяц с текущих 80 млрд евро, пишет Trading Economics. Ранее Центробанк сообщал, что он сохранит эту программу как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Дефицит торгового баланса Франции увеличился в июле до 6,96 млрд евро с 6,06 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства экономики страны. Это максимальный показатель с августа 2020 года.

Значительное снижение котировок в среду продемонстрировали акции фармацевтических компаний, включая Novartis и AstraZeneca (на 1,8% в обоих случаях).

Бумаги еще одного представителя данной отрасли SanoSanofiупали на 2,5%. Компания объявила о покупке американской Kadmon Holdings Inc. за $1,9 млрд для усиления бизнеса по лекарственному обеспечению трансплантологии.

Котировки акций представителей "зеленой" энергетики Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. и Siemens Energy AG уменьшились на 8,6% и 8,1% соответственно после того, как аналитики JPMorgan ухудшили рекомендации для них до "сокращать" с "нейтрально".

Между тем стоимость Smiths Group Plc повысилась на 2,6%. Совет правления британской инжиниринговой компании принял решение отказаться от продажи подразделения Smiths Medical за $2,3 млрд инвестфирме TA Associates LLP в пользу лучшего предложения. Подразделение будет продано американской ICU ICU Medical. за $2,7 млрд.

Цена бумаг Wm. Morrison Supermarkets Plc (Morrisons), оператора четвертой по величине в Великобритании сети продуктовых супермаркетов, увеличилась на 0,5%. Компания проведет аукцион, в ходе которого определится победитель среди инвесторов, сделавших предложение о покупке сети.

Сообщения СМИ о том, что Великобритания пересмотрит правила о въезде туристов и откажется от рейтингования стран по степени распространения коронавируса в пользу данных о вакцинации каждого конкретного прибывающего, вызвали рост котировок акций авиакомпаний и аэропортов. В частности, бумаги easyJet подорожали на 1,4%, Deutsche Lufthansa - на 0,6%, Aeroports de Paris - на 1,9%, Flughafen Zurich - на 2%.