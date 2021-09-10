Кремль пока не знает, когда начнут использовать "Северный поток 2"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает пока преждевременным говорить о потенциальных изменениях объемов газа на рынке в связи с завершением строительства "Северного потока 2".

"Пока рано об этом говорить", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается сроков начала использования газопровода, то у Кремля пока нет понимания по этому поводу.

"Это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. Вы видите, цены действительно галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен", - отметил он.

По его мнению, окончание строительства - это еще один важный шаг на пути решения многих проблем.

На вопрос, можно ли говорить о том, что Россия вышла победительницей из всех перипетий, связанных со строительством газопровода, он ответил: "Так было бы говорить совершенно неверно, потому что, когда будет запущен "Северный поток 2", победителями будут и поставщики энергоресурсов, и их потребители, то есть все", - сказал Песков.