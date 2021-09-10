"ВТБ Лизинг" оценил рынок такси в РФ в 800 млрд рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Количество автомобилей такси в РФ на горизонте ближайших двух лет будет расти примерно по 10% в год, емкость этого рынка сегодня оценивается в 800 млрд рублей, считает "ВТБ Лизинг".

По оценке главы компании Дмитрия Ивантера, в российском парке такси в лизинге находятся более 70% автомобилей. "ВТБ Лизинг" в этом году передал в такси 3,4 тыс. машин - 16% от общего количества профинансированного транспорта. Средняя стоимость машин в новом портфеле компании составила 3,9 млн руб. без НДС, в сегменте такси - 1 млн руб.

"Поэтому на нашем рынке только около 30% компаний работают с таксопарками. Крупные универсальные лизингодатели применяют в этом направлении бизнеса особые подходы. Прежде всего, они заинтересованы в расширении сотрудничества с таксопарками, которые приобретают довольно большие партии машин - десятки, а иногда сотни единиц. В этом сегменте между лизинговыми компаниями существует высокая конкуренция, и они стараются предлагать льготные условия своим клиентам в дополнение к тем преимуществам, которые содержит лизинг сам по себе", - цитирует Ивантера пресс-служба "ВТБ Лизинга".

Компания прогнозирует рост количества автомобилей такси в РФ темпами примерно 10% в год, в Москве и Санкт-Петербурге драйвером роста станет замена выбывающего парка, в остальных регионах - тренд расширения парка, в некоторых городах - его создание.

"В среднем для такси приобретается около 100 тыс. новых машин в год, из них 70% - в лизинг. То есть для рынка лизинга это где-то 70 тыс. автомобилей ежегодно. Таким образом, это достаточно значимый сегмент для нашего рынка", - заявил Ивантер в ходе IX Международного евразийского форума такси в Москве.

Как сообщалось, "ВТБ Лизинг" по итогам I полугодия увеличил консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды на 7,5%, до 462 млрд руб. Объем нового бизнеса лизинговой компании составил 67,5 млрд руб. (+33% г/г). Доля договоров по легковым автомобилям - 28,6%.