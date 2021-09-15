Фондовые индексы Европы завершили вторник без единой динамики

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили сессию во вторник без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,01% и составил 467,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,4%. Между тем германский DAX увеличился на 0,1% и итальянский FTSE MIB - на 0,4%.

Лидерами подъема выступили акции автопроизводителей, в том числе Daimler (на 1,1%), BMW (на 0,6%).

Кроме того, подорожали бумаги нефтяных компаний на фоне существенного повышения цен на нефть. В частности, стоимость TotalEnergies повысилась на 0,3%, Tullow Oil - на 3,2%, Repsol - на 0,6%, PKN Orlen - на 4,6%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали бумаги британского ритейлера JD Sports (+9,7%). Компания увеличила доналоговую прибыль в первом полугодии до рекордных 364,6 млн фунтов стерлингов ($505,9 млн) по сравнению с 41,5 млн фунтов за аналогичный период прошлого года.

Между тем подешевели акции представителей люксовых брендов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу новой вспышки коронавирусной инфекции в мире и в особенности в Китае. Стоимость Kering упала на 2,8%, Christian Dior - на 1,8%, Burberry - на 1,8%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,6% и Compagnie Financiere Richemont - на 3,5%.

В Великобритании наиболее сильно опустились котировки бумаг International Consolidated Airlines Group, в состав которой входят British Airways и Iberia, - на 4,2%, а также горнодобывающих компаний Anglo American - на 3,1% и BHP - на 2,6%.

Банк Франции повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 6,3% с ожидавшихся в июне 5,75% на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в конце первого полугодия. По итогам следующего года ЦБ предполагает подъем ВВП на уровне 3,7%, а затем замедление темпов повышения до 1,9% в 2023 году.

Уровень безработицы в Великобритании в мае-июле сократился на 0,1 процентного пункта - до 4,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального статистического управления. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков Trading Economics и стал минимальным с июня-августа 2020 года, что говорит о восстановлении рынка труда в стране.

Количество безработных уменьшилось на 86 тысяч человек в поквартальном выражении - до 1,55 млн, в то время как количество трудоустроенных увеличилось на 183 тысяч человек и достигло 32,36 млн. Количество вакансий на рынке труда впервые превысило 1 млн, при этом больше всего спрос на персонал вырос в гостиничном секторе и в общепите.