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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ЦБ РФ впервые за последние годы увидел интерес внешних инвесторов к банковскому сектору

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не верит в возможную олигополию на банковском рынке и, наоборот, впервые за последние годы видит интерес к этому сектору со стороны внешних инвесторов, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Швецов заявил, что не верит в то, что в будущем банковский сектор РФ сократится до нескольких игроков. Он отметил, что стратегия регулятора направлена на то, чтобы место под солнцем было не только у крупных игроков, и чтобы средние и небольшие кредитные организации могли найти свою нишу.

"Мы видим впервые за последние годы интерес внешних инвесторов ко входу на банковский рынок. Много технологических компаний и не только. Поэтому так однозначно говорить, что приговор вынесен и другой альтернативы нет, я бы не стал", - сказал он в ходе панельной дискуссии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

ЦБ РФ

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