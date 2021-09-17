Полисы ОСАГО от "Сбербанк страхования" начнут продавать в октябре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - СК "Сбербанк страхование" намерена запустить продажи полиса ОСАГО уже в октябре. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Михаил Волков в кулуарах XVIII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

Страховщик Сбербанка впервые выходит в сегмент обязательной автогражданки. Лицензию на ОСАГО компания получила в июне этого года. В настоящее время "Сбербанк страхование" продает во всех отделениях страны полисы ОСАГО других страховщиков-партнеров.

В декабре 2020 года СК "Сбербанк страхование" начала реализацию программы мини-каско, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий по автокаско, если у виновника ДТП не было полиса ОСАГО.

В перспективе компания рассчитывает стать значимым игроком в сегменте добровольного и обязательного автострахования.