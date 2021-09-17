Поиск
Хроника последних дней СССР

Полисы ОСАГО от "Сбербанк страхования" начнут продавать в октябре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - СК "Сбербанк страхование" намерена запустить продажи полиса ОСАГО уже в октябре. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Михаил Волков в кулуарах XVIII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

Страховщик Сбербанка впервые выходит в сегмент обязательной автогражданки. Лицензию на ОСАГО компания получила в июне этого года. В настоящее время "Сбербанк страхование" продает во всех отделениях страны полисы ОСАГО других страховщиков-партнеров.

В декабре 2020 года СК "Сбербанк страхование" начала реализацию программы мини-каско, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий по автокаско, если у виновника ДТП не было полиса ОСАГО.

В перспективе компания рассчитывает стать значимым игроком в сегменте добровольного и обязательного автострахования.

Сбербанк Сбербанк страхование

Новости

РФ не делает трагедии из кончины Doing Business, но нужен новый KPI. Обзор

РФ не делает трагедии из кончины Doing Business, но нужен новый KPI. Обзор

Миллер допустил дальнейший рост спотовой цены газа в Европе

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Надежды ЦБ на саморегулирование банков пока не оправдались

Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков

Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков

Минсельхоз не увидел существенного роста цен на птицу и яйца в РФ

Минсельхоз не увидел существенного роста цен на птицу и яйца в РФ

ЦБ РФ не намерен продавать свою долю в "Мосбирже"

ЦБ РФ не намерен продавать свою долю в "Мосбирже"

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в сентябре "в районе 7%"

Новая встреча Белоусова с металлургами по налогам намечена на субботу

МТС консолидирует 100% УК "Система Капитал"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');