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Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФ

Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил на 2022 год действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или подержали антироссийские санкции.

Это следует из указа президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", размещенного в понедельник на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, введен порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.

Владимир Путин

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