Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что санкции против нуждающихся стран противоречат гуманизму

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Санкции в отношении ряда стран в условиях угроз коронавируса - это не гуманизм, а "болтовня" о гуманизме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия неоднократно призывала и сейчас призывает отбросить неуместные амбиции, а работать вместе и сообща. Мы говорим о необходимости совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Но даже по гуманитарным соображениям - я имею в виду сейчас не Россию, бог с ними, с этими санкциями в отношении России, - но ведь санкции сохраняются в отношении тех государств, которые крайне нуждаются в международной помощи. Нет, ничего такого не происходит, сохраняются по-прежнему (санкции - ИФ). А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается - ничего нет, болтовня одна. Вот что на поверхности оказывается", - сказал Путин в четверг, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

ЭкономикаПутин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФПутин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФЧитать подробнее

По словам Путина, коронавирусная инфекция "стала только поводом, причиной социального раздражения, недовольства".

По его словам, "пандемия коронавируса, которая должна сплотить людей в борьбе с такой масштабной угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором".

"Причин тому много, но одна из главных - что решение проблем начали искать в привычных схемах, разных, но привычных, а они-то как раз не работают. Точнее, работают, но наоборот - как ни странно, на ухудшение положения", - заявил Путин.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин попросил западную цивилизацию "в наш дом особенно не лезть"

В Екатеринбурге арестовали всех троих фигурантов дела об отравлении метанолом

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело после конфликта с полицейским

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Кафе, спортзалы и кинотеатры в Севастополе будут закрыты на нерабочей неделе

Дело Михаила Абызова

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });