Путин заявил, что санкции против нуждающихся стран противоречат гуманизму

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Санкции в отношении ряда стран в условиях угроз коронавируса - это не гуманизм, а "болтовня" о гуманизме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия неоднократно призывала и сейчас призывает отбросить неуместные амбиции, а работать вместе и сообща. Мы говорим о необходимости совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Но даже по гуманитарным соображениям - я имею в виду сейчас не Россию, бог с ними, с этими санкциями в отношении России, - но ведь санкции сохраняются в отношении тех государств, которые крайне нуждаются в международной помощи. Нет, ничего такого не происходит, сохраняются по-прежнему (санкции - ИФ). А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается - ничего нет, болтовня одна. Вот что на поверхности оказывается", - сказал Путин в четверг, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

По словам Путина, коронавирусная инфекция "стала только поводом, причиной социального раздражения, недовольства".

По его словам, "пандемия коронавируса, которая должна сплотить людей в борьбе с такой масштабной угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором".

"Причин тому много, но одна из главных - что решение проблем начали искать в привычных схемах, разных, но привычных, а они-то как раз не работают. Точнее, работают, но наоборот - как ни странно, на ухудшение положения", - заявил Путин.