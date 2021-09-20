Темп прироста розничного кредитования в РФ ускорился до 2%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование в августе несколько замедлилось, увеличившись на 0,7% после значительного увеличения в июле на 1,5%, розничное немного ускорилось - рост на 2% против прироста на 1,8% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор отмечает, что около половины прироста корпоративного портфеля пришлось на кредитование крупных компаний из нефтегазовой отрасли, а еще четверть - на кредитование застройщиков жилья.

Рост ипотеки, по предварительным данным, остается достаточно стабильным (в августе было лишь незначительное снижение - до 1,8% с 1,9% в июле). При этом выдачи даже выросли на 4%, несмотря на сокращение почти в два раза выдач льготной ипотеки под 7% (до 37 млрд руб. с 70 млрд руб.). "Очевидно, спрос перераспределился на рыночную ипотеку и другие льготные программы, в том числе на семейную ипотеку", - говорится в обзоре.

Потребительское кредитование в августе ускорилось до 2,2% с 1,7% в июле. ЦБ подчеркивает, что это в значительной степени обусловлено сезонными факторами - большим объемом расходов перед новым учебным годом, а также тратами на отпуск. Воздействие июльских надбавок пока оказывает ограниченный эффект на этот сегмент ввиду постепенной оборачиваемости портфеля, накопленного запаса капитала у крупнейших игроков и в целом высокой прибыли банков. ЦБ напоминает об очередном повышении надбавок с 1 октября 2021 года, при этом подчеркивая, что более действенным механизмом были бы прямые ограничения.

Просроченная задолженность в августе в корпоративном портфеле немного выросла (+28 млрд руб., или 1%), в основном по отдельным заемщикам, что не вызывает беспокойства, так как данные кредиты были заранее зарезервированы. В розничном портфеле просроченная задолженность также умеренно выросла (+10 млрд руб., или 1%), главным образом в сегменте потребительского кредитования на фоне его быстрого роста.