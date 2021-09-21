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Росреестр упростил снятие снесенных зданий с кадастрового учета

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Росреестр сообщил, что теперь часть документов перестала быть обязательной для снятия с кадастрового учета объектов капитального строительства, прекративших свое существование.

Новые правила прописаны в приказе о перечне документов в акте обследования, которые предоставляются в орган регистрации прав исключительно при их наличии.

"Если таких документов нет, то акт обследования готовится без них и указывается причина их отсутствия", - объяснил через пресс-службу замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Новые правила должны помочь снять с учета здания, владельцы которых не могут предоставить документы, на основании которых объект был снесен. Например, если дом снесли задолго до подготовки акта обследования. Раньше в этих случаях кадастровый учет объекта приостанавливали, а в ЕГРН не попадали сведения о том, что его больше не существует.

Теперь, если нет решения собственника о сносе объекта недвижимости, уведомления о завершении сноса и решения органа исполнительной власти о признании объекта аварийным, а также ряда других документов, данные в ЕГРН все равно стало возможно актуализировать. Это важно, в том числе, и для проектов комплексного развития территорий, отметили в Росреестре.

Росреестр ЕГРН Алексей Бутовецкий

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