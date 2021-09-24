Рынки акций Европы выросли в четверг, за исключением британского

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы увеличились в четверг, исключением стал только британский рынок.

Инвесторы оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии, а также норвежского ЦБ.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,93% и составил 467,5 пункта. При этом подъем был зафиксирован по итогам третьих торгов подряд, отмечает MarketWatch.

Германский DAX увеличился на 0,9%, французский CAC 40 - на 1%, испанский IBEX 35 - на 0,8% и итальянский FTSE MIB - на 1,4%. Между тем британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,07%.

"В четверг европейские акции пошли вверх вслед за ростом американского рынка вечером предыдущего дня, поскольку инвесторы приветствовали последние заявления ФРС", - заявил аналитик ActivTrades Пьер Вейре.

Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ приступил к подъему ставок, сниженных из-за пандемии COVID-19. Он повысил ключевую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% в четверг.

Новые прогнозы Банка Норвегии предполагают, что базовая ставка будет расти немного быстрее, чем ожидалось ранее, и достигнет 1,7% к концу 2024 года.

Между тем Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Также он оставил объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. Аналитики не прогнозировали изменений параметров денежно-кредитной политики.

Днем ранее американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда.

Предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в сентябре упало до 56,1 пункта по сравнению с 59 пунктами в прошлом месяце, говорится в докладе IHS Markit. Аналитики Trading Economics прогнозировали сокращение всего до 58,8 пункта.

PMI в производственном секторе в странах еврозоны в текущем месяце опустился до 58,7 пункта с 61,4 в августе, в сфере услуг - до 56,3 пункта с 59 пунктов. Ожидания аналитиков относительно первого показателя составляли 60,3 пункта, второго - 58,5 пункта.

Как отмечается в докладе IHS Markit, снижение индексов менеджеров закупок произошло во многом из-за проблем в цепочках поставок и новых ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса.

Цена акций Valeo в четверг подскочила на 8,4% после публикации хорошей финансовой отчетности за минувший квартал и повышения прогноза прибыли на весь год.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 вошли также бумаги производителей компонентов для автомобилей Faurecia SE (+6,7%) и SKF AB (+4%).

Между тем существенно подешевели акции британской букмекерской компании Entain Plc - на 4,8%. Днем ранее стало известно, что компания намерена принять улучшенное до 16,4 млрд фунтов стерлингов ($22,4 млрд) предложение о покупке со стороны американского конкурента DraftKings Inc. Однако сделка может не состояться из-за позиции американской MGM Resorts International, у которой с Entain есть совместное предприятие в США - BetMGM.