Минфин РФ вернулся к идее уравнять ставку НДФЛ для нерезидентов с внутренней

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ вернулся к идее уравнять ставки НДФЛ для россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России, сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.

В документе предлагается установить размер подоходного налога на заработки "от трудовой деятельности" для нерезидентов на аналогичном с резидентами России уровне, про пассивные доходы - например, от продажи ценных бумаг или недвижимости - в данном случае речь не идет, уточняет газета.

Эта идея обсуждается уже давно: еще в мае 2019 года Антон Силуанов, на тот момент совмещавший должность министра финансов с постом первого вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева, сообщал о таком предложении. "Ставки по обложению дохода налогом между россиянами и иностранцами разные - 13% и 30%. Полагаю целесообразным, и такие предложения в правительстве рассматриваются, и мы будем готовить законодательство, чтобы уравнять ставки, сделать для иностранцев ставку аналогичную той, что у россиян", - сказал Силуанов. Спустя полгода Медведев дал поручение подготовить законопроект.

К началу 2020 года законопроект был готов, Минфин направил его на согласование в ведомства, сообщали источники "Интерфакса". Это поправки в 224-ю статью Налогового кодекса РФ. В соответствии с законопроектом, из статьи, определяющей ставки НДФЛ для нерезидентов, предлагается убрать пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых применяется сейчас ставка 13% (доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействию переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев), заменив их пунктом "от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%". Таким образом, ставка 13% в отношении доходов от трудовой деятельности нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков.

В результате такого изменения выпадающие доходы по НДФЛ могут составить порядка 3,8 млрд рублей, оценивал на тот момент Минфин. С тех пор информации о прохождении этой инициативы не было.