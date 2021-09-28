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Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать, цена Brent преодолела во вторник отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней, отмечают эксперты CBA. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Этот фактор повысит спрос на нефть на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) предстоящей зимой, полагают эксперты Vitol Group. Аналогичный прогноз дают и аналитики CBA.

"Цены на нефть и природный газ, вероятно, продолжат подниматься в ближайшие месяцы, поскольку фундаментальные рыночные факторы явным образом говорят в поддержку "бычьего" тренда в данный момент", - отмечает автор Sevens Report Research Тайлен Ричи. "Технические индикаторы также указывают на рост цен в среднесрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве во вторник составила $80,16 за баррель, что на $0,63 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,44 (1,8%) - до $79,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $76,1 за баррель, что на $0,65 (0,86%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,47 (2%) - до $75,45 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.

Brent WTI

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