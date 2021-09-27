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"Дочка" China Evergrande передумала проводить листинг в Шанхае

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей New Energy Vehicle Group Ltd., также известный как Evergrande Auto, сообщил, что отказался от планов листинга в Шанхае на фоне финансовой проблем своей материнской компании - застройщика China Evergrande.

Процесс выпуска акций класса "А" "не продолжится далее", говорится в пресс-релизе. Причина этого решения там не названа.

Год назад New Energy Vehicle сообщил, что намерен разместить акции на площадке Science and Technology Innovation Board в Шанхае, более известной как STAR. Компания планировала выпустить до 1,56 млрд акций.

В конце прошлой недели New Energy Vehicle сообщила, что столкнулась с "серьезным дефицитом финансирования" и может не выполнить финансовые обязательства. Компания рассказала о переговорах с новыми инвесторами по поводу потенциального финансирования и об обсуждении продажи ряда активов в Китае и за рубежом.

Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла $304 млрд.

Еще в четверг компания должна была выплатить проценты по долларовым облигациям, однако, как сообщила The Wall Street Journal, так и не сделала этого.

New Energy Vehicle China Evergrande Шанхай Китай

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