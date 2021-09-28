ЦБ уличил частных инвесторов в манипулировании акциями по стратегии pump&dump

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком рядом ценных бумаг на бирже в 2018-2021 годах несколькими частными инвесторами по принципу pump&dump: сначала совершались сделки по покупке актива, цена на который искусственно завышалась за счет выставления ими "агрессивных" заявок на покупку (со значительным сдвигом в цене), а затем происходила продажа пакета актива по такой завышенной цене.

Как отмечается в сообщении регулятора, подобная схема действий повторялась участниками несколько раз за торговую сессию. В частности, сделки совершали Алексей Пермяков (по собственному торговому счету и торговому счету Владимира Верещагина), а также Александр Смирнов и Елена Байрамова.

"Низколиквидные ценные бумаги "двигаются" манипуляторами ради не очень большой прибыли, по сути копеечной, но такие операции происходили системно. (...) Практика не является новой на мировом рынке, но тем не менее является манипулированием рынком", - пояснил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Рынок "разгонялся" небольшими суммами, "разогнать" рынок на несколько десятков процентов можно было и с помощью 300 тыс. рублей. И после того, как он "разгонялся", несвязанные с манипулированием люди дополнительно начинали покупать эти ценные бумаги (наблюдая, что они растут - ИФ), подключались алгоритмы, которые после этого дополнительно "разгоняли" ценную бумагу, а манипулятор выставлял заявку на продажу и реализовывал весь набранный им пакет", - добавил он.

Выгода для манипуляторов от этих действий была минимальна, могла составлять около 5-10 тыс. рублей для каждой операции, но из-за системности сделок общая сумма дохода (несколько миллионов рублей по каждому счету) позволяла манипуляторам не работать.

Речь идет о манипулировании в разное время акциями ПАО "Калужская сбытовая компания", ПАО "Астраханская энергосбытовая компания", ПАО "ВСЗ", ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", ПАО "ТРК", ПАО "Ижсталь", ПАО "Славнефть-ЯНОС", ТКЗ "Красный котельщик", "ТНС энерго НН", ПАО "Волгоградэнергосбыт", ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз", ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Тантал" и другими низколиквидными эмитентами.

"Данная торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах", - отмечает ЦБ РФ.

Манипуляции оказывали кратковременное воздействие на цену, как правило, цена возвращалась к тому уровню, с которого начиналась манипуляция, добавил Лях, однако и на этом кратковременном участке другие инвесторы несли потери за счет того, что они покупали бумагу по завышенным ценам.

Банком России вынесены постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком в отношении Пермякова и Смирнова, обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем направлены в адрес всем участникам манипулирования. Также ЦБ РФ направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг, Московской бирже, СПБ Бирже и СПВБ о приостановлении совершения сделок и проведения операций по торговым счетам Пермякова и Смирнова.