Волатильность рынка заставила Минфин отказаться от размещения ОФЗ 29 сентября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Последняя аукционная среда третьего квартала, план на который Минфин выполнил досрочно, пройдет без новых размещений ОФЗ.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 сентября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - предупредило ведомство.

План по объему размещения на III квартал составлял 700 млрд рублей, Минфин преодолел эту планку 15 сентября, разместив на двух первичных аукционах ОФЗ на 63,4 млрд рублей (общий показатель за июль-сентябрь достиг 742 млрд рублей). В прошлую среду Минфин провел всего один аукцион на скромные 15 млрд рублей.

В последние дни наблюдается заметное снижение цен ОФЗ, чему способствует целый ряд как внешних, так и внутренних факторов. Среди внешних аналитики выделяют общемировой рост базовых процентных ставок, произошедший с одной стороны после достаточно "жестких" заявлений представителей ФРС США по итогам сентябрьского заседания, настроивших инвесторов на возможное скорое начало сворачивания стимулирующих программ и приведшего к росту доходности десятилетних US Treasuries выше 1,5% годовых, а с другой стороны - вследствие негативных новостей из Китая, где один крупных китайских застройщиков China Evergrande Group объявил о долговых проблемах, которые потенциально могут распространиться на другие компании и сектора. Среди внутренних негативных для рынка ОФЗ факторов основным остаются темпы инфляции - по данным Росстата за последнюю неделю цены выросли на 0,1%, что транслируется в годовые темпы роста 6,9% (в августе - 6,7%) и усиливает вероятность поднятия ключевой ставки ЦБ РФ выше 7% годовых уже в этом году.

Кроме того, на прошлой неделе появилась угроза новых санкций со стороны США, которые могут затронуть вторичный рынок ОФЗ.

В результате за прошлую неделю доходность 10-летних ОФЗ выросла на 24 базисных пункта - до 7,29% годовых, 1-летних бумаг - на 21 базисный пункт, до 7,09% годовых. Негативная динамика рублевых облигаций сохранилась и в понедельник, 27 сентября - кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 3 базисных пункта. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,32% годовых, 1-летних - до 7,12% годовых.