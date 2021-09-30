Рынки акций Европы в среду частично отыграли падение предыдущего дня

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы восстановились в среду на хорошей статистике и корпоративных новостях после существенного проседания днем ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов прибавил 0,6% и составил 455,03 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 1,1% (до максимума за три недели), германский DAX - на 0,8% и французский CAC 40 - на 0,8%. Итальянский индикатор FTSE MIB увеличился на 0,6%, испанский IBEX 35 - на 1,3%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре вырос до 117,8 пункта по сравнению со 117,6 пункта месяцем ранее, сообщила Европейская комиссия. Таким образом, он находится достаточно близко к историческому максимуму в 119 пунктов, зафиксированному в июле этого года.

Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 116,9 пункта с ранее объявленного августовского уровня в 117,5 пункта, по данным Trading Economics.

Цена акций ASM International выросла на 3,9% после того, как производитель оборудования для выпуска полупроводников заявил, что объем заказов в третьем квартале оказался лучше ожиданий. Компания сообщила, что планирует добиться повышения выручки до 2,8-3,4 млрд евро к 2025 году. Кроме того, аналитики Deutsche Bank повысили прогнозную цену акций ASMI.

Еще одним лидером роста котировок в среду выступили бумаги AstraZeneca (+4,2%). Фармацевтическая компания объявила о выкупе не принадлежащей ей доле в Caelum Biosciences Inc. за 150 млн евро.

Британская сеть магазинов одежды Next Plc в первом финансовом полугодии (завершилось 25 июля) вернулась на прибыльный уровень на фоне сильных онлайн-продаж, что позволило ей улучшить годовой прогноз. Стоимость компании повысилась на 3,9%.

Также существенно выросли котировки бумаг итальянского банка UniCredit S.p.A. (+3,7%) и испанского Banco de Sabadell S.A. (+3,7%).

Наиболее сильно подешевели акции британского почтового сервиса Royal Mail - на 8,8%. Эксперты UBS ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "покупать" и понизили прогнозную цену.

Кроме того, на 2,6% опустилась цена бумаг ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов, несмотря на хороший прогноз. Компания объявила, что рассчитывает на существенное повышение выручки, а также рентабельности операций в ближайшие годы. Глобальные тренды в сфере электроники будут способствовать дальнейшему росту спроса на полупроводниковые компоненты и, соответственно, на оборудование компании.