Добыча "Газпрома" за половину октября перевалила за 1,4 млрд куб. м в сутки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" в начале октября 2021 года добывает в среднем 1,4 млрд куб. м в сутки по сравнению с 1,363 млрд куб. м в среднем за сентябрь 2021 и 1,374 млрд куб. м в среднем за октябрь 2020 года, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В прошлом году "Газпром" преодолел рубеж 1,4 млрд куб. м в сутки только в декабре (в среднем было 1,453 млрд куб. м).

Средняя температура воздуха по России за первые 15 дней октября 2021 года на три градуса ниже по отношению к тем же дням 2020 года, свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС России". В сентябре температура воздуха по России также была примерно на три градуса холоднее прошлогодней.

При этом в Европе в октябре погода примерно на градус теплее, чем год назад.