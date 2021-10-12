Годовой план по доходам бюджета РФ почти выполнен за три квартала

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в сентябре, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в размере 366,7 млрд рублей, в январе-сентябре зафиксирован профицит 1 трлн 443,7 млрд рублей, сообщил Минфин; годовой план по доходам бюджета почти выполнен за три квартала. Министерство перестало публиковать оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП.

Минфин уточнил оценку исполнения за август - профицит в размере 41,732 млрд рублей вместо дефицита 100,843 млрд рублей.

Ранее была уточнена оценка профицита в июле - до 260,614 млрд рублей с 115,636 млрд рублей, в июне профицит составил 333,57 млрд рублей. Предварительная оценка за май показывала дефицит в 17,8 млрд рублей, после он был пересчитан в профицит 112,2 млрд рублей. В апреле также, по предварительной оценке, был дефицит в 81,6 млрд руб., затем он был пересчитан в профицит в 42,24 млрд руб. В первом полугодии профицит составлял 774,662 млрд рублей, в первом квартале - 286,65 млрд рублей.

Исполнение доходов за 9 месяцев практически приблизилось к плановым показателям на год - 17 трлн 922,9 млрд рублей, или 95,5% к общему утвержденному объему на год. Между тем исполнение расходов происходит не настолько активно - 16 трлн 479,2 млрд рублей (76,6% общего объема расходов, утвержденного законом о бюджете, и 70,3% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 1,428 трлн рублей, внешнего - минус 15,87 млрд рублей.

Поступление нефтегазовых доходов за девять месяцев превысило плановые показатели на год - 6,185 трлн рублей, или 103,3% от плана. Ненефтегазовые доходы составили 11,738 трлн рублей, или 91,9%. В августе нефтегазовые доходы были на уровне 718,8 млрд рублей, ненефтегазовые - 1,506 трлн рублей.

Федеральная налоговая служба администрировала за девять месяцев 11,364 трлн рублей, или 93,2% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 4,81 трлн рублей (96,4%), другие федеральные органы - 1,749 трлн рублей (110,3%).

На первое место по уровню исполнения от годовых назначений вышли расходы на социальную политику (79,8%, 5,01 трлн рублей), на второе расходы на ЖКХ - 78,8% (358,2 млрд рублей), третьими стали расходы на охрану окружающей среды - 77,7%, или 296,244 млрд рублей.

Расходы на образование были на уровне 970,74 млрд рублей (70,7%), на здравоохранение - 734,72 млрд рублей (63,9%). Исполнение расходов на национальную экономику составило 65,5% (2,38 трлн рублей).

Межбюджетные трансферты общего характера были исполнены на 71,1% (779,47 млрд рублей), расходы по обслуживанию госдолга - на 67,5% (780,54 млрд рублей), расходы на общегосударственные вопросы - на 69,5% (1,237 трлн рублей), на национальную безопасность - на 64,6% (1,538 трлн рублей).

Расходы на национальную оборону составили 2,185 трлн рублей, или 64,2%.