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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Почти на 30% вырос товарооборот между КНР и РФ за девять месяцев 2021 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - С января по сентябрь 2021 года товарооборот между Китаем и Россией, по данным китайской таможенной статистики, вырос в годовом исчислении на 29,8%, превысив $102,5 млрд.

Россия поставила в Китай товаров на сумму $55,128 млрд, что на 27,6% больше показателя того же периода прошлого года.

Китайский экспорт в РФ составил в этот период $47,4 млрд, рост 32,4%.

В сентябре российский экспорт в Китай достиг $6,86 млрд, китайский в Россию $6,6 млрд, месячный товарооборот превысил $13,46 млрд.

В то же время за три первых квартала 2021 года китайско-американская торговля увеличилась по сравнению с показателями января-сентября 2020 года на 35,4% до $543,1 млрд, сообщает таможня КНР.

Замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сообщил в интервью китайскому телеканалу, что за первые восемь месяцев нынешнего года торговля между Китаем и США выросла в годовом исчислении на 36,6% и достигла $470,3 млрд.

Китай Россия США

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