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ЦБ РФ отметил рост спроса физлиц на валюту на бирже

Регулятор видит в этом риски усиления волатильности

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России отмечает переток операций физлиц с валютой из банков на биржу, видит в этом риски усиления волатильности в периоды нестабильной экономической ситуации, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Объем покупок иностранной валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках за первые 9 месяцев 2021 года оказался больше, чем за аналогичный период 2020 года, но показатели доковидного периода еще не достигнуты, отмечает регулятор.

"Основное изменение произошло в структуре покупок: теперь больший объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки. Это способствует большей прозрачности курсообразования, повышению эффективности и ликвидности биржевого валютного рынка. В то же время рост участия физических лиц в биржевых торгах в дальнейшем может стать фактором усиления волатильности валютного курса в периоды нестабильной экономической конъюнктуры", - подчеркивает ЦБ.

Спрос физлиц на иностранную валюту на Московской бирже за период с начала года превышает показатели за сопоставимый период прошлых лет и в целом уже превысил объем нетто-покупок за 2020 год, отмечает Банк России. Эту динамику он объясняет несколькими факторами: ростом вложений частных инвесторов в иностранные ценные бумаги и конвертацией для этого средств из рублей в валюту, перемещением части спроса с внебиржевого рынка (большее совершение операций не через банки, а через брокерские счета).

"Открытие брокерского счета позволяет физическим лицам не только заниматься биржевой торговлей ценными бумагами и ПФИ, но и совершать операции с иностранной валютой. Кроме того, интерес частных инвесторов, помимо российских бумаг, распространился и на иностранные, что также послужило основой для повышения спроса на иностранную валюту", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ

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