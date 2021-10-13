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Внешний долг РФ в III квартале увеличился на $17 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ в третьем квартале 2021 года увеличился на $17,0 млрд, или на 3,6%, до $489,2 млрд, сообщает сайт ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии ЦБ, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в третьем квартале специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии. Предоставление СДР странам в соответствии с установленными МВФ подходами отражается в составе внешнего долга центрального банка.

Увеличению долга РФ в третьем квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $5,1 млрд с $467,4 млрд, а затем увеличение на $10,0 млрд во втором квартале, до $472,3 млрд. В результате в январе-сентябре 2021 года внешний долг РФ увеличился на $21,9 млрд, или на 4,7% до максимального значения с начала 2020 года, когда он составлял $491,3 млрд.

Долговые обязательства органов госуправления в третьем квартале увеличились на $5,0 млрд, или на 8,0%, до $67,8 млрд в результате роста объема инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в российских рублях (рост составил 12,1%, до $46,2 млрд).

Иностранные долговые обязательства частного сектора за квартал, напротив, снизились на $4,4 млрд.

В то время как банки РФ нарастили внешнюю задолженность на $2,7 млрд, или на 3,7%, до $77,9 млрд, внешняя задолженность небанковских секторов экономики снизилась на $7,2 млрд, или 2,2%, до $312,0 млрд.

Задолженность ЦБ РФ увеличилась за третий квартал на $16,4 млрд, или в 2,1 раза, до $31,5 млрд.

Внешний долг РФ в 2020 году снизился на $24,0 млрд, или на 4,9%, до $467,4 млрд с $491,3 млрд.

ЦБ РФ

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