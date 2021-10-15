Новак заявил, что кабмин займется балансировкой рынка независимых АЗС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство будет принимать меры для балансировки рынка независимых АЗС, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Конечно, на рынке должны быть не только заправки, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, но и независимым. У нас в стране примерно 25 тысяч заправок, их них порядка 15 тысяч принадлежит крупным компаниям и 10 тысяч - это независимые компании, автозаправочные станции, это малый и средний бизнес, по сути дела. И, соответственно, для малого и среднего бизнеса это большая часть рабочих мест. Второе, независимые заправки работают часто в тех удаленных населенных пунктах, в которые не доходят крупные компании, и там занимаются обеспечением нефтепродуктами потребителей. И поэтому это, конечно, тот сегмент, который необходимо сохранять, и мы это будем делать, мы и сегодня этим занимаемся, поэтому будем обязательно ситуацию не только мониторить, но и принимать меры, которые позволяли бы сбалансировать этот рынок и для независимых компаний", - сказал он в интервью радиостанции Business FM.

Новак отметил, что демпфирующий механизм эффективно работает. "Текущий год еще раз подтверждает: он работает, поскольку у нас цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции, в то время как за этот период, как вы видите, цены на нефть вышли уже на $84 с учетом курса. Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм. Он позволяет нам иметь на заправках цены на уровне не выше инфляции, и это основная его заслуга", - сказал вице-премьер.

Новак подчеркнул, что для независимых операторов АЗС ситуация несколько хуже, они вынужден покупать топливо на бирже по тем ценам, которые на ней складываются. "Но правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли, чтобы обеспечивался достаточно большой объем продукции, обеспечивающий удовлетворение спроса, то есть было предложение. Буквально в ежедневном режиме министерство энергетики проводит рабочую группу и взаимодействует с нефтяными компаниями для того, чтобы координировать эту работу, не допускать дефицита на рынке, и чтобы спрос удовлетворялся предложением", - сказал Новак.

"Поэтому результаты есть, у нас за последние два месяца на бирже цены частично даже снизились относительно пиковых значений, которые мы наблюдали в июне-июле месяцах, это, кстати, идет на пользу тем же независимым АЗС. Такая работа действительно проводится правительством, министерством энергетики, держится на контроле совместно с Федеральной антимонопольной службой. Хотя, конечно, я еще раз повторю, что гораздо тяжелее переносить высокие цены тем компаниям, которые относятся к независимым АЗС", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Российский топливный союз (объединяет розничных операторов топливного рынка) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с ухудшением ценообразования на рынке моторных топлив, в котором предлагает ряд мер, в том числе - повышение экспортной пошлины на нефтепродукты.

РТС в своем письме, которое есть в распоряжении "Интерфакса", отмечает, что весь 2021 год АЗС России вынуждены работать в условиях диспаритета оптовых и розничных цен, при котором оптовые цены практически сравниваются с розничными, а в ряде регионов даже превышают их. Так, с середины декабря 2020 года биржевые цены выросли по бензину АИ-92 на 25,6%, по АИ-95 - на 29,7%, по дизельному топливу - на 19,7%. Розничные же цены за этот период выросли в среднем по бензинам на 4,6-4,9%, по дизтопливу - на 3%.

По слова РТС, регуляторы принимают меры на топливном рынке (растут производство и отгрузки топлива на внутренний рынок, незначительно увеличены нормативы обязательных продаж на бирже, внесены корректировки в демпфирующий механизм по бензинам и т.д.). Однако этих мер оказалось недостаточно, и ситуация с ценообразованием продолжает ухудшаться.

РТС в числе дальнейших мер полагает необходимым увеличение нормативов биржевых продаж минимум до 15% по бензинам и до 10% по дизельному топливу от объема производства; устранение покупок товара в основную торговую сессию нефтяными компаниями и аффилированными с ними лицами непосредственно или через третьих лиц; исполнение поручения правительства РФ, данное почти два года назад, о субсидирования железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток.