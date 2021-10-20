Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ от 8 октября 2021 года с целью привести регулятивно-правовые акты центробанка в соответствие с законодательством, в частности с законом 1618-IX, которым запрещается "привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов-кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта".

Пресс-служба напоминает, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на "оккупированных" Россией территориях Украины, или содержащих тексты, касающиеся "оккупации" РФ административно территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке-продаже наличной инвалюты между банками.