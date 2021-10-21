Европейские фондовые индексы выросли благодаря сильным корпоративным отчетам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду благодаря сильной квартальной отчетности ряда компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,32% и составил 470,07 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,08%, германский DAX - 0,05%, французский CAC 40 - 0,54%, итальянский FTSE MIB 0,94%, испанский IBEX 35 - 0,24%.

Трейдеры по-прежнему фокусируются на сигналах ускорения инфляции, и статданные из Германии, опубликованные в среду, усилили их опасения. Цены производителей в ФРГ в сентябре выросли на 14,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с октября 1974 года, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Подъем ускорился по сравнению с 12% в августе и превысил консенсус-прогноз экспертов, предполагавший повышение цен на 12,7%.

В то же время в Великобритании потребительская инфляция в сентябре замедлилась до 3,1% в годовом выражении по сравнению с августовскими 3,2%.

В среду также стало известно, что президент Бундесбанка Йенс Вайдман покинет свой пост в конце 2021 года, на пять лет раньше срока. Как говорится в сообщении Бундесбанка, решение об отставке принято Вайдманом по личным причинам.

"Я пришел к заключению, что более чем 10 лет службы - хороший срок, чтобы открыть новую страницу - для Бундесбанка и для меня лично", - заявил Вайдман в обращении к сотрудникам германского ЦБ.

Акции швейцарского производителя техники и инструментов Husqvarna подорожали в среду более чем на 8% благодаря сильной квартальной отчетности компании.

Стоимость бумаг Nestle SA поднялась на 2,7%. Швейцарская компания, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в январе-сентябре увеличила выручку на 2,2% - до 63,294 млрд франков ($68,6 млрд) по сравнению с 61,912 млрд франков за тот же период прошлого года. Органический рост составил 7,6%, в том числе в третьем квартале - 6,5%.

Nestle улучшила годовой прогноз и теперь ожидает повышения продаж на 6-7% против ранее прогнозировавшихся 5-6%.

"Nestle имеет хорошие позиции, чтобы справиться с нынешним повышением производственных затрат", - отмечают аналитики Morgan Stanley.

Акции британского сервиса доставки Deliveroo подорожали на 3,8%. Компания сообщила о росте заказов и их совокупной стоимости в третьем квартале и повысила прогноз на весь год.

Тем временем, бумаги ASML Holding подешевели на 3,8%. Нидерландский производитель оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 64%, и результат превзошел прогнозы рынка. При этом компания заявила, что ей потребуется увеличить мощности, чтобы иметь возможность удовлетворить спрос на ее продукцию со стороны чип-мейкеров в условиях огромного глобального спроса на полупроводниковые компоненты.