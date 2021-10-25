Банки РФ в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 5 т в золотом эквиваленте

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало октября 2021 года составили 78,8 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ.

Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за сентябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете на золото на 5 тонн (почти 7%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.