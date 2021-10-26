Рубль во вторник утром стабилен к доллару и евро в ожидании триггеров к движению

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,71-69,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,7175 руб./$1 (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 80,88 руб./EUR1 (-2,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,6 коп. к уровню закрытия 25 октября, до 74,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,7 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 86,18 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 26 октября вызваны ожиданием новых стимулов к движению. По итогам торгов накануне рубль умеренно вырос, отыграв решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. - до 7,50% на фоне разгона инфляции. Поддержку нацвалюте также оказывал рост нефтяных котировок, однако утром во вторник данная положительная динамика заметно замедлилась.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $86,13 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,81 за баррель, что на 0,06% выше уровня на закрытие рынка 25 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,85%, китайский CSI300 - на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,25%.

Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в понедельник, при этом индикаторы Dow и S&P 500 завершили сессию на рекордных максимумах.

В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний. На текущий момент о своих результатах отчитались 117 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 84% из них превзошли ожидания аналитиков. Ожидается, что компании, бумаги которых входят в индекс, в третьем квартале суммарно увеличили прибыль примерно на 35%.

Трейдеры также следят за статистическими данными, чтобы получить более ясное представление о текущем состоянии экономики США.

Министр финансов США Джанет Йеллен не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что власти страны теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным. "Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен.

По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.