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Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торговой сессии во вторник, поддерживаемые финансовыми результатами европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8% и составил 475,74 пункта.

Германский индекс DAX вырос до максимума за 6 недель - на 1%, французский САС 40 и британский FTSE 100 прибавили по 0,8%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 увеличились соответственно на 0,6% и 0,9%.

Швейцарский UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал в третьем квартале 2021 года рост чистой прибыли на 9%, до $2,28 млрд по сравнению с $2,09 млрд за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем оценивали показатель на уровне $1,57 млрд, согласно данным Refinitiv. Котировки акций компании выросли на 1,3%.

Стоимость французского ритейлера Carrefour SA увеличилась на 1%. Компания запустит сервис быстрой доставки продуктов в Париже совместно с Uber.

Акции финской энергетической Wartsila Oyj подскочили на 11,3%. Финпоказатели компании за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, Wartsila ожидает роста спроса на свои услуги в четвертом квартале.

Капитализация шведского производителя компонентов для промышленного оборудования SKF снизилась на 7,9%. Компания в третьем квартале увеличила выручку на 8,3%, но предупредила, что показатели следующего квартала могут оказаться намного хуже ожиданий из-за проблем с поставками.

Бумаги швейцарского производителя компьютерных аксессуаров Logitech International потеряли в цене 4,3%. Logitech во втором финквартале сократила чистую прибыль до $139,46 млн, или $0,81 в расчете на акцию, с $266,91 млн, или $1,56 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Французский разработчик информационных систем для авиакосмического, военного и морского применения Thales SA в третьем квартале зафиксировал выручку на уровне 3,56 млрд евро по сравнению с 3,58 млрд евро в прошлом году. Но, несмотря на снижение показателя, компания сохранила прогноз роста на 2021 год. Акции выросли на 0,02%.

Британская Reckitt Benckiser, владелец таких брендов потребительских товаров, как Durex, Dettol и Harpic, в третьем квартале нарастила сопоставимые продажи на 3,3% и улучшила годовой прогноз. Котировки бумаг увеличились на 5,8%.

Акции французского оператора мобильной сети Orange снизились на 1,7%. Выручка компании сократилась на 0,7% в третьем квартале.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG в июле-сентябре получила чистую прибыль в размере $2,76 млрд - на 43% больше показателя сопоставимого периода прошлого года, в то время как аналитики ожидали $2,73 млрд. Котировки акций выросли на 1,1%.

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