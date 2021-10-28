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ЦБ РФ задумался о регулировании маржинальных требований для опционов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с участниками рынка регулирование маржинальных требований для опционов на акции; если не получится найти эффективный механизм работы маржинальных требований в части этого инструмента, то придется обсуждать вопрос о невозможности для неквалифицированных инвесторов торговать опционами, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в ходе Уральской конференции НАУФОР.

"Наши биржи стремятся к развитию этого рынка, это говорит о том, что нам надо вводить какие-то универсальные требования для того, чтобы риски клиентов в данной части снизить", - заявила она.

Ранее "СПБ биржа" и Московская биржа заявили о планах запустить торги опционами на акции на своих площадках.

"Не могу не сказать, что нас это напугало по той причине, что вы все прекрасно знаете, что у нас маржиналка на опционы не распространяется. Раз не распространяется маржиналка на опционы, значит риски клиентов у нас пока в этой части не управляемые", - сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ.

"Мы ведем сейчас такую работу, и отдельные участники рынка уже привлечены к этой работе, по разработке регулирования в этой части. Но хочу сразу сказать, если мы с вами не найдем быстро эффективный механизм работы маржинальных требований в части опционов, боюсь, нам с вами придется обсуждать вопрос о том, что могут ли неквалифицированные инвесторы на этом рынке торговать", - отметила Шишлянникова.

"Потому что, вы прекрасно знаете, рынок опционов содержит в себе зачастую значительно больше рисков, чем фьючерсный рынок, не говоря уже рынке ценных бумаг. При этом фьючерсы и рынок ценных бумаг у нас в соответствующем регулировании покрыты, а опционы пока - это зона регулирования непосредственно профучастников", - пояснил она.

ЦБ РФ

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